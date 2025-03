Rotonda del Pollino: "Troppi ritardi"

Il sindaco Filippo Vagnoli entra nel merito del cantiere alla rotonda del Pollino, chiedendo alla Regione Toscana, una risposta su tempi e modalità. Ecco le sue parole: "Il cantiere del Pollino è iniziato tre anni fa. Siamo consapevoli che rappresenta un percorso necessario per rendere più sicuro per i cittadini del Casentino e non solo, uno dei punti più critici e più pericolosi della Statale 71. Il problema che i ritardi a oggi sono diventati eccessivi e direi inaccettabili poiché la situazione della statale, per coloro che ogni giorno si spostano su Arezzo, è diventata un percorso ad ostacoli complicato e pesante che aggiunge disagi ai lavoratori e lavoratrici e rende davvero pesante ogni spostamento verso il capoluogo di provincia. A questo punto credo che il Casentino meriti di avere tempi certi di conclusione e capire anche in modo più preciso con quali modalità. Il diritto dei cittadini di sapere e di essere adeguatamente informati sul quando e sul come di una strada che loro stessi percorrono ogni giorno per esigenze di famiglia, lavoro e occupazione, credo sia sacrosanto. Ma anche il nostro come sindaci che, a questi cittadini e cittadine, dobbiamo rendere conto". Il Sindaco di Bibbiena torna sula tema delle infrastrutture e sulla variante stradale per il casello autostradale: "La situazione delle infrastrutture per noi casentinesi continua a essere molto difficile, quindi accanto a un sollecito per portare a termine in tempi certi e con modalità conosciute i lavori in essere, continuo a come sindaco a sostenere la realizzazione di una variante stradale che porti direttamente la casello autostradale ottenendo un risparmio di venti minuti per imbocco con l’A1: La speranza è che questo progetto venga messa presto in studio e a bilancio da parte della Regione Toscana".