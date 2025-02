Rotatorie e aiuole spartitraffico. Associazioni e aziende in campo per la manutenzione

Associazioni e aziende di Sansepolcro pronte a scendere in campo per migliorare l’aspetto estetico della città, dando ognuna il proprio contributo. Il progetto di affidamento delle aree verdi pubbliche del Comune di Sansepolcro sta prendendo forma con la firma dei primi patti di collaborazione, un passo concreto verso la riqualificazione e la cura condivisa degli spazi urbani non gestiti dall’amministrazione. Rotatorie, aiole spartitraffico e altre porzioni i luoghi sui quali agire.

L’iniziativa, avviata per garantire il decoro e la manutenzione del verde pubblico, sta riscuotendo un’ottima risposta da parte di realtà cittadine e persone che hanno scelto di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio.

Tra i primi soggetti che hanno formalizzato il proprio impegno figurano diverse associazioni locali: le Proloco di Gricignano, Santafiora, Trebbio e Cisa, insieme a importanti aziende della zona come Telpro, Azienda Agricola Maccarelli, Ardi Garden, Vivaio Giovagnini e Coop Lineaperta.

Il Comune esprime grande soddisfazione per la partecipazione attiva della comunità e invita ulteriori soggetti interessati ad aderire al progetto.

Sono infatti ancora disponibili alcune aree verdi in attesa di assegnazione. L’affidamento avviene a titolo gratuito, con la possibilità per gli affidatari di sponsorizzare la propria iniziativa attraverso l’installazione di cartelli informativi personalizzabili.

Tutta la documentazione necessaria - tra cui avviso pubblico, disciplinare, modello di domanda e schema di accordo - è disponibile sul sito del Comune, nella sezione Ufficio Ambiente.

Il magico effetto di questa operazione è pertanto prevedibile: si accenderà una tacita quanto proficua competitività per arredare al meglio i singoli spazi e magari per renderli belli con creazioni originali, che nel caso delle rotatorie e delle aiole spartitraffico dovranno ovviamente rispettare anche le esigenze della viabilità.

Ogni sodalizio e azienda sarà pertanto orgogliosa di aver messo il proprio nome e logo sul posto in questione, al fine di migliorare l’immagine del Borgo anche agli occhi dei turisti e degli ospiti.

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le realtà che hanno già aderito e rinnova l’invito a privati, associazioni e imprese affinché questo progetto possa crescere e contribuire al miglioramento della qualità della vita e del paesaggio urbano.