Rotatoria via Fiorentina, Alvisi e Landini: “Servono certezze e non lungaggini”

Arezzo, 26 giugno 2024 – La vicenda dei lavori di via Fiorentina non cessa di far discutere. “Dopo numerose variazioni al progetto, in seguito ad un notevole incremento dei costi, dopo anni di attesa, ad oggi non sappiamo ancora come andrà a finire questa vicenda.”-interviene il Presidente di Confesercenti Mario Landini.

“La nostra associazione da anni chiede una soluzione al problema. Le attività economiche della zona, fortemente penalizzate da più di vent’anni dal divieto di svolta a sinistra venendo dal raccordo, hanno visto nel tempo realizzare rotonde ad ogni incrocio della città.”

Ottime soluzioni al problema del traffico, ma l’incrocio di via Fiorentina sembra avere la necessità di un intervento molto più complesso. Confesercenti non vuole entrare nel merito di scelte urbanistiche che non le competono, ma certamente esprime la preoccupazione dei commercianti che ancora non hanno capito se e quando questi lavori verranno realizzati.

“Ci è sempre stato garantito che i lavori non avrebbero impattato in maniera sostanziale sulla viabilità, che non sarebbe stato interrotto il traffico delle auto, purtroppo però ad ottobre/novembre scorsi non è andata così” ricorda il Direttore Valeria Alvisi.

“Quindi oggi la preoccupazione per gli imprenditori è forte. Chiediamo all’amministrazione certezze: certezza dei tempi e delle ricadute pratiche del cantiere.” “Pensiamo anche” prosegue Landini “ ma se questo progetto è così enorme e complesso, come potremmo uscirne indenni?

Non è davvero possibile una soluzione più semplice e veloce come le rotonde realizzate in tutto il resto della città? Forse no, ma allora procediamo spediti e prestando la massima attenzione al lavoro di tutte quelle attività economiche che vivono e popolano quella strada.