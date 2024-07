Rotatoria di Levane. Al via i lavori

Arezzo, 29 luglio 2024 – Partono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che sorgerà nella zona industriale di Levane, tra via Aretina, via Valiani e via Giove, nei comuni di Bucine e Montevarchi . Un'opera strategica, pensata per migliorare la viabilità non solo dell'area ma di tutta la SR 69 e del fondovalle. Gli interventi sono stati finanziati dal Comune di Montevarchi per 184mila euro che si è fatto carico della progettazione, dalla Regione Toscana per 100mila euro e dal Comune di Bucine per 85mila Euro. L'incrocio attuale, che causa codice su tutte e tre le assi viarie, sarà interamente sostituito da una rotonda che garantirà maggiore scorrevolezza e faciliterà l'immissione proprio nella strada regionale. Per ridurre al minimo i disagi per i cittadini i lavori saranno svolti nel periodo estivo e organizzati in quattro fasi distinte in modo da limitare l'impatto sul traffico. L'obiettivo, da cronoprogramma, è quello di concludere l'opera prima dell'inverno.

“La nuova rotatoria – ha affermato Paolo Nannini, sindaco di Bucine – costituisce un'opera di grande importanza strategica, peraltro attesa da tempo da chi lavora nella zona industriale di Levane e da tutti i cittadini del Valdarno. Parliamo di un'area che occupa migliaia di persone e che di conseguenza vede, specialmente negli orari di punta, un notevole flusso di mezzi. Sostituire l'attuale incrocio con una rotatoria funzionale a tali volumi di traffico aiuterà notevolmente la scorrevolezza lungo la strada Regionale 69, riducendone i tempi di percorrenza. Ci tengo a ringraziare – ha concluso Nannini – la Regione Toscana, il personale del comune di Bucine e la precedente amministrazione che ha lavorato a tale progetto; Vorrei sottolineare anche l'importanza del lavoro fatto in collaborazione con il Comune di Montevarchi, a dimostrazione di come il coordinamento tra istituzioni sia fondamentale per realizzare opere che hanno un impatto positivo su tutto il Valdarno”.

"Ha inizio la realizzazione della rotatoria di Via Valiani – ha proseguito il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - un’opera di estrema importanza per un’area fortemente industrializzata e frequentata ogni giorno da centinaia di cittadini e lavoratori. Come concordato il Comune di Montevarchi ha rispettato l’impegno di redigere la progettazione esecutiva per un importo complessivo di 184mila euro di fondi propri e adesso il comune di Bucine si occuperà della realizzazione e della direzione dei lavori. Sono certa che l’opera migliorerà concretamente le condizioni di traffico e soprattutto il livello di sicurezza di un punto nodale dei nostri comuni - ha aggiunto Chiassai Martini - Nell’occasione si è provveduto anche alla regolarizzazione e nuova attribuzione del tratto stradale tra i due enti, infatti la parte della Sr 69 che comprenderà la rotatoria la gestione sara‘ di competenza di Bucine, mentre Montevarchi si farà carico del tratto che comprende il cimitero, migliorando le condizioni generali di tutto il tratto stradale. Si chiude un lungo percorso che ha visto collaborare i nostri comuni nell’interesse di tutto il Valdarno”.