Rotary Club riuniti al museo di Michelangelo

CAPRESE

Continuano a Caprese le celebrazioni per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. Sabato scorso, il paese natale del grande artista rinascimentale ha ospitato un prestigioso Interclub organizzato dal Rotary Club Valdarno, dal Rotary Club Sansepolcro, dall’Inner Wheel Arezzo e dall’Inner Wheel Sansepolcro. L’evento – intitolato "Michelangelo, misteri e segreti di capolavori immortali" – si è tenuto nella sala del Museo della Casa Natale di Michelangelo, gentilmente messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Dopo una visita guidata al museo e alla casa natale, i partecipanti hanno preso parte al convegno, che ha visto la partecipazione di due relatori d’eccezione: Franco Leone e Stefania Montoro, i quali hanno saputo condurre il pubblico in un affascinante viaggio tra le pieghe meno note dell’opera e della vita del Buonarroti. A fare gli onori di casa è stata Marida Brogialdi, sindaco di Caprese, che ha portato i saluti istituzionali e ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria e il valore universale dell’arte michelangiolesca.

L’evento è stato frutto della collaborazione tra i presidenti dei club organizzatori: Fabio Provvedi per il Rotary Club Valdarno, Cosetta Gasparri per il Rotary Club Sansepolcro, Laura Agnolucci per l’Inner Wheel Arezzo e Annalisa Di Renzo per l’Inner Wheel Sansepolcro. La loro sinergia ha reso possibile una giornata all’insegna della cultura, dell’amicizia e della valorizzazione del territorio. La giornata si è conclusa in un clima di calda convivialità al ristorante Buca di Michelangelo, dove organizzatori, ospiti e relatori si sono ritrovati per condividere riflessioni e suggestioni suscitate dal convegno, tra i sapori tipici della cucina toscana.