Rosy Bindi stasera a San Giovanni per un evento sulla pace

Arezzo, 29 maggio 2024 – "Europa, strada obbligata verso la pace". Questo è il titolo dell'evento in programma stasera alle ore 21:00 al Circolo ACLI di via Roma a San Giovanni Valdarno organizzato dall'Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Sarà presente Rosy Bindi, ex parlamentare e già Ministro. Da giugno 2021 è docente dell Pontificia Università Antonianum e svolge attività di formazione e ricerca sui temi della legalità e del contrasto alle mafie. Insieme a lei Marco Tarquinio candidato al parlamento europeo nella lista del PD e già direttore del quotidiano avvenire e Valentina Vadi, Candidata al sindaco del comune di San Giovanni Valdarno.