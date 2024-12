Rossi (Lega): “Quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo”

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Quattro nuovi defibrillatori saranno installati in Via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Loc. Chiani.

Continua l'iniziativa di Federico Rossi Segretario comunale e Capogruppo consiliare Lega di Arezzo, che si è attivato per installare i DAE in queste zone.

"Esprimo grande soddisfazione per l'acquisto da parte dell'Amministrazione comunale di Arezzo di quattro defibrillatori che saranno posizionati in Via dei Platani, in zona Meridiana, in Via Monte Falco e nella Frazione di Chiani. Continua la massima attenzione da parte della Lega di Arezzo a questa tematica e dopo l'installazione dello strumento in Loc. Le Poggiola, gli otto nelle Farmacie Comunali in collaborazione con A.F.M., arrivano questi quatto nuovi defibrillatori in delle aree che ad oggi ne sono sprovviste, per una spesa di circa 6 mila euro.

Ho portato avanti questa iniziativa perché reputo fondamentale dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di defibrillatori, focalizzando l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata. Il fine di questa azione è di fare un ulteriore passo avanti nella salvaguardia delle vite.

L’installazione di defibrillatori nel nostro territorio, facili da usare e accessibili a tutti, potrà fare la differenza in situazioni di emergenza, offrendo un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. Ogni minuto conta, e avere a disposizione un Dae può salvare una vita. Il DAE è un dispositivo che rileva le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca.

È uno strumento elettromedicale automatico che provvede, qualora sia necessario, a erogare un scarica elettrica al cuore permettendo di ristabilirne il corretto ritmo, consentendone l'utilizzo, grazie anche alle istruzioni di una voce guida, a qualsiasi cittadino abilitato.

Per questo organizzererò in collaborazione con Enti accreditati nuovi corsi di formazione BLSD (Basic life support and defibrillation) e di aggiornamento, gratuiti, aperti a chiunque, per aumentare il numero di potenziali soccorritori in grado di poter intervenire in caso di necessità. Ringrazio per il supporto a questa iniziativa il Vicesindaco Lucia Tanti e gli Assessori Merelli, Casi e Manneschi."