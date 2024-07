Rossi (Lega): “Defibrillatori nelle farmacie comunali”

Arezzo, 19 luglio 20244 – La Lega di Arezzo chiede di dotare ogni farmacia comunale di un defibrillatore semiautomatico DAE creando così una rete diffusa su tutto il territorio.

"Ad Arezzo sono 8 le Farmacie Comunali dislocate sul territorio (Campo di Marte, Del Trionfo, Giotto, Fiorentina, San Giuliano, Mecenate, San Leo e Ceciliano) e da sempre sono riconosciute dalla popolazione come presidi sanitari di primo soccorso.

Negli ultimi anni le farmacie hanno erogato maggiori servizi nei confronti degli aretini diventando sempre di più un punto essenziale e di riferimento per il cittadino con una costante evoluzione per garantire prossimità, professionalità e ascolto per tanti ambiti che spaziano tra benessere, cura di sé e prevenzione.

Nel Decreto del 16 marzo 2023 del Ministero della Salute "Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni", il legislatore indica le farmacie come luogo ideale per collocare un defibrillatore semiautomatico DAE, vista l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani, rendendole fondamentali nelle situazioni di emergenza.

Da questo scenario nasce la richiesta della Lega di Arezzo che ha come obbiettivo quello di dotare ogni farmacia comunale di un defibrillatore semiautomatico DAE creando così una rete diffusa su tutto il territorio. Questa iniziativa prevede che le farmacie aderenti diventino punti salvavita di riferimento in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

È una proposta che focalizza l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata per questo tipo di problematica che in Italia provoca circa 60mila vittime l'anno colpendo in media una persona su mille, rendendo quindi importante la prevenzione.

Questi dispositivi installati esternamente alle farmacie comunali saranno sempre a disposizione dei farmacisti opportunamente formati e di tutti i cittadini abilitati. Avere un defibrillatore a disposizione, quando una persona ha un malore, risulta decisivo nella gran parte dei casi per salvare la vita a una persona" così il capogruppo consiliare Lega Salvini Premier Federico Rossi.