Rosalba Alberti si dimette da consigliere

Colpo di scena in seno al consiglio comunale di Sansepolcro: Rosalba Alberti (nella foto), unico esponente sui banchi della minoranza in rappresentanza del gruppo "Adesso-Riformisti per Sansepolcro", si è dimessa dall’incarico dopo nemmeno un anno e mezzo dall’inizio dell’attuale legislatura e con decorrenza dalla data di ieri. A rendere ufficiale la notizia è un comunicato dello stesso gruppo consiliare, nel quale si ringrazia la Alberti per essersi "spesa tanto, cercando sempre di ottenere il meglio per la nostra città e per il benessere di tutta la comunità. La sua presenza e il suo impegno sono indiscutibili, ma rispettiamo la sua decisione e le auguriamo il meglio per il futuro". Il sostituto, in base all’elenco delle preferenze, è il coordinatore di "Adesso", Michele Gentili, mentre la Alberti ha dichiarato che renderà note più avanti le motivazioni che le hanno consigliato di lasciare il ruolo di consigliere a Palazzo delle Laudi.