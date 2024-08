Rogo e danni nell’azienda della carta: "Finestre chiuse e orti off-limits"

Notte di paura, tra giovedì e venerdì, fuori dall’abitato del centro storico di Terranuova. Per cause ancora ignote e che sono al vaglio delle autorità competenti, si è infatti sviluppato attorno alle 3 di ieri mattina un vasto incendio che è andato a colpire il capannone dell’azienda Crcm, il centro di raccolta di cento materie, in via del Ganghereto nei dintorni dell’ex azienda di moda Fast Fashion, che si occupa di recuperare e stoccare carta e cartone.

Le fiamme, che hanno reso fin da subito inagibile l’intera area oltre al capannone stesso, hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona che, prontamente, hanno avvisato i vigili del fuoco accorsi sul posto per portare avanti un’operazione non certo facile e che si è protratta, per bonificare tutta l’area e togliere i residui presenti nel capannone, per l’intero pomeriggio.

Varie, infatti, sono state le squadre che si sono succedute nell’arco di tutto il giorno; sul posto il funzionario di guardia, ben 12 mezzi dei vigili del fuoco tra cui quelli di Montevarchi, Figline, Prato, Firenze e Siena per un totale di 25 unità.

Fortunatamente, anche per il non trascurabile fatto che le fiamme si sono sprigionate nel cuore della notte, nessuna persona è rimasta coinvolta e solo un capannone vicino, peraltro vuoto, ha avuto qualche lieve danno.

Interessati soltanto i locali quindi, il centro di raccolta non è che altro che un’associata di Valdarno Ambiente srl, Aisa Impianti Spa, Aer Spa – Ambiente Energia Risorse, e Sienambiente Spa e mai fino a questo punto era stato oggetto di un così grande incendio che solo il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso che non potesse sfociare in qualcosa di più drammaticamente pesante, per la presenza nelle vicinanze di alcune aziende e di abitazioni.

A seguito di questo rogo, peraltro, sempre nella giornata di ieri, per preservare la salute dei residenti della zona e di altri nuclei familiari, il comune di Terranuova ha emesso un’ordinanza valevole anche per la giornata odierna, nel raggio di un chilometro dall’evento, nella quale si invita a limitare tutte le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva, di non consumare prodotti come frutta o verdura provenienti da culture ricadenti all’interno del perimetro in cui si è sviluppato l’incendio e di tenere, più possibile, le finestre chiuse nel caso in cui ci siano dei fumi persistenti e che potrebbero portare qualche problema di salute se inalati più volte nel corso della giornata, Per ulteriori chiarimenti circa l’area interessata dalle prescrizioni si può contattare il numero di reperibilità del Comune di Terranuova 348-2478352.

Nelle prossime ore, sicuramente, si farà più luce sull’accaduto nell’azienda di Terranuova, anche e soltanto per avere una risposta definitiva sulle reali origini del rogo.