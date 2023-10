Rogo all’annesso agricolo. Due persone intossicate fra paura e distruzione

Paura ieri pomeriggio a Cortona per un incendio in cui sono rimaste intossicate due persone. A finire in ospedale sono stati un uomo di 81 anni ed una donna di 58 anni.

Le fiamme sono divampate in località Valecchie, a pochi passi dalla frazione di Montanare nel verde delle colline che separano l’Umbria dalla Toscana, a circa una decina di chilometri dal cono collinare della città antica. L’incendio si è sviluppato all’interno di una proprietà privata. Erano le 15 del pomeriggio quando è scattato l’allarme.

Le fiamme si sono propagate all’interno di una rimessa adibita a legnaia di una villa in una località isolata della campagna cortonese.

I proprietari dell’abitazione, alla vista delle fiamme hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco che sono accorsi dalla vicina stazione distaccata di Tavarnelle. Nel frattempo, però i due avrebbero cercato di spegnere le fiamme, inalando così i fumi della combustione. Insieme ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche gli operatori dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, con un’ambulanza della Misericordia di Cortona.

I sanitari hanno preso in carico i due intossicati disponendo il loro trasferimento in codice giallo al vicino ospedale Santa Margherita di Cortona. Per entrambi, fortunatamente, le conseguenze non sarebbero serie. Sarebbero rimasti vigili e collaborativi e il loro trasferimento in ospedale si è reso necessario per gli accertamenti del caso. In serata sono stati anche dimessi. Intanto i vigili del fuoco del comando aretino hanno provveduto prontamente a circoscrivere le fiamme e una volta spento il rogo hanno messo in sicurezza l’area.

Le fiamme non si sono propagate oltre la rimessa di legna, evitando così il peggio per l’abitazione poco distante. Toccherà proprio agli stessi vigili del fuoco a ricostruire l’esatta dinamica che ha provocato l’incendio. La località dove sono divampate le fiamme è la stessa che nell’aprile scorso ha visto andare in fumo lo splendido convento cinquecentesco di Novole. In quel caso le conseguenze furono molto più serie, anche se non ci furono feriti. In quel caso le fiamme interessarono una parte della struttura con ingenti i danni materiali e il crollo di una porzione di tetto. Ad innescare le fiamme, in quel caso fu un corto circuito.