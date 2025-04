Rocco Papaleo chiude la stagione teatrale sangiovannese

Arezzo, 08 aprile 2025 – Sarà Rocco Papaleo, con il suo nuovo spettacolo intitolato “Esercizi di libertà”, a calare il sipario sulla stagione teatrale 2024/2025 del Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’evento conclusivo è in programma per sabato 12 aprile e rappresenta l’atto finale di una rassegna che ha riscosso grande successo, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il cartellone di quest’anno, come ha spiegato la giunta Vadi, si è distinto per la varietà e la qualità delle proposte, accogliendo sul palcoscenico artisti di primo piano del panorama culturale e teatrale italiano. Tra i protagonisti della stagione, nomi del calibro di Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio ricco di suggestioni, spaziando tra ironia, narrazione, sport e commedia.

Il crescente gradimento si è tradotto in un costante aumento di abbonamenti e presenze in sala, segno evidente di un legame sempre più forte tra la città e il suo teatro. L’ultimo appuntamento della stagione vedrà il ritorno in scena di Rocco Papaleo (nella foto in alto tratta dal suo profilo Facebook), artista poliedrico e amatissimo, che celebra così quarant’anni di carriera. Lo fa nel modo a lui più congeniale: attraverso la scrittura, il canto, la recitazione e il racconto. “Esercizi di libertà” è un viaggio personale e artistico, in cui l’attore lucano ripercorre la trasformazione della propria passione in un mestiere, attraversando territori come la musica, la scrittura, il cinema e, naturalmente, il teatro. Un titolo emblematico, che richiama la necessità – e il piacere – di esprimersi liberamente, senza filtri, con autenticità. Lo spettacolo è diretto da Valter Lupo e arricchito da una squadra affiatata di collaboratori: Arturo Valiante al pianoforte, Giampiero Da Dalto ai fornelli, Marco Palmieri alla cura delle luci, Nicola Papaleo per l’allestimento scenico e Alberto Recchia al suono.

Nel corso della sua carriera, Papaleo ha saputo coniugare talento e versatilità, muovendosi con disinvoltura tra cinema, teatro e televisione. Ha lavorato con registi come Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese, lasciando il segno con uno stile inconfondibile: ironico, surreale, profondamente umano. Una poetica personale che gli ha garantito il consenso del pubblico e della critica, rendendolo una delle voci più originali e riconoscibili del panorama artistico italiano. L’appuntamento con Papaleo si preannuncia imperdibile, non solo per il valore dell’artista, ma anche per ciò che rappresenta: la conclusione di una stagione teatrale capace di coniugare qualità artistica e partecipazione, e lo slancio verso nuove sfide per il futuro. I biglietti sono già disponibili: per la platea, il costo del biglietto intero è di 15 euro, mentre quello ridotto è di 13 euro. Per la galleria, il biglietto intero è disponibile a 13 euro e il ridotto a 11 euro.