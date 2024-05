Si chiude oggi il Festival Musicale Internazionale della Fondazione Ivan Bruschi, giunto quest’anno alla XIX edizione sempre con la direzione artistica del Maestro Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini. Oggi alle 18 e alle 21 protagonista sarà Roberto Pasquini con l’Ensemble Sezione Aurea. Il programma della stagione, che si era aperto con il primo concerto a febbraio si concluderà stasera nelle suggestive sale della Fondazione Ivan Bruschi che hanno ospitato sei concerti, che come da tradizione hanno portato in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Il 23 febbraio si è esibito il pianista Arsenii Mun, primo premio al Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" 2023, proseguendo poi il 9 marzo con un programma dedicato ai capolavori della musica di Beethoven, Poulenc e Brahms, interpretati dal violoncellista Ettore Pagano e dal pianista Maximilian Kromer. Tra gli eventi Giacomo Menegardi, miglior giovane pianista italiano che si è esibito venerdì 22 marzo. A seguire tre concerti di prestigio per un importante finale: Simon Zhu, il Trio Orelon, e stasera Roberto Pasquini con l’Ensemble Sezione Aurea. Per informazioni: 0575 354126.