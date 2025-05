Roberto Francini nuovo direttore del distretto

Il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre ha scelto il nuovo direttore della zona Distretto Valdichiana aretina. Si tratta di Roberto Francini (nella foto) che succede al facente funzione Alfredo Notargiacomo, contemporaneamente alla direzione della zona distretto Aretina. L’incarico avrà durata triennale a decorrere da oggi, fino alla fine di aprile 2028. Per Francini si tratta di un ritorno in Valdichiana Aretina dopo due anni trascorsi in Valdarno. Fino al giugno 2023, infatti, è stato direttore infermieristico di zona distretto e ospedale della Valdichiana Aretina. Nel giugno 2023 un nuovo incarico lo ha portato in Valdarno dove ha ricoperto il ruolo di direttore dell’unità Infermieristica Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Valdarno. La carriera professionale di Francini inizia nel 1992 proprio in Valdichiana, negli ospedali di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. "Ringrazio della fiducia accordatami la direzione aziendale e il direttore Torre e mi approccio con entusiasmo a ricoprire questo ruolo per me nuovo", dichiara Roberto Francini. Investirò tutte le mie energie sullo sviluppo della sanità territoriale, in un territorio nel quale ho lavorato per molti anni. Per me sarà importante il supporto e la collaborazione di tutti i professionisti del territorio per affrontare le nuove sfide della sanità territoriale a favore della salute dei cittadini". Torre ha ringraziato per il lavoro svolto Notargiacomo, augurando al contempo buon lavoro a Francini "nella certezza che saprà onorare l’incarico nel migliore dei modi grazie anche alla conoscenza di un territorio dove ha mosso i suoi primi passi professionali".