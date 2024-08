Robechi nominato nella “nazionale“ degli arbitri. Il fischietto maremmano entra nel settore tecnico

Giacomo Robecchi nominato componente del settore tecnico dell’Associazione italiana arbitri per la stagione 2024/2025. Lo ha annunciato il presidente dell’Aia Grosseto Luca Furzi. Nel corso della stagione sportiva 2024/2025 Robecchi farà quindi parte del Modulo Formazione, perfezionamento tecnico e regolamento per quanto riguarda il calcio a 11: il settore si occupa dello studio delle regole del gioco del calcio e della loro promozione. L’importante riconoscimento porterà il fischietto maremmano, che svolge già da cinque anni il ruolo di osservatore degli arbitri in gare del campionato di serie D, ad unirsi all’altro associato Michele Bensi che nel mese di luglio è stato confermato per la seconda stagione consecutiva nello stesso ruolo nell’ambito del calcio a 5. L’impegno e le competenze espresse da Robecchi e Bensi contribuiranno alla formazione degli arbitri e porteranno ulteriore lustro alla sezione Aia di Grosseto.