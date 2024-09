Rivincita Porta Fiorentina. Dominio al Palio dei Rioni

di Claudio Roselli

La rivincita di Porta Fiorentina in una serata nella quale il forte acquazzone abbattutosi su fra le 19,30 e le 20 di mercoledì ha alla fine solo ritardato l’inizio della manifestazione. Per il resto, il Palio dei Rioni fra i balestrieri di Porta Romana e di Porta Fiorentina è andato regolarmente in scena e in una piazza Torre di Berta nella quale i tre ordini di tribune non hanno tardato nel riempirsi. La sfida numero 47 di sempre non ha avuto praticamente storia: dopo le ultime due edizioni perse, Porta Fiorentina ha ritrovato la vittoria, che è la 32esima in totale contro le 15 degli avversari della "lupa" ed è stato un trionfo netto e ineccepibile, quello dei tiratori del "giglio" capitanati da Riccardo Bonauguri, più precisi al corniolo e persino protagonisti di ottimi colpi, che si sono imposti per 6-3 costruendo il successo nelle tornate iniziali, quando invece Porta Romana non ha saputo approfittare delle opportunità lasciate dagli avversari. È successo nel confronto di apertura, con Marco Bellanti che non ha indovinato la traiettoria per fare meglio di Alessandro Tizzi e soprattutto nel terzo, con il maestro d’armi Andrea Giovagnini che aveva lasciato campo libero al giovane Francesco Scappini, il quale ha infilato però la freccia un tantino in alto, fallendo clamorosamente la conquista del punto per un’inezia.

Nel frattempo, Porta Fiorentina aveva operato anche il break del 2-0 grazie a Luciano Giovagnini, autore di uno fra i tiri più sensazionali della serata, capace di sopravanzare il forte Gian Luca Baldi. Sul 3-0 in suo favore, Porta Fiorentina ha badato in primis a gestire la situazione, preoccupandosi di conservare il punto con le priorità sul banco di tiro. Il punteggio è andato così alternandosi: Claudio Boncompagni ha firmato il primo punto per Porta Romana, poi è arrivato il 4-1 viola grazie a una nuova prodezza realizzata da Maurizio Alessandrini, Simone Carbonaro ha portato la situazione sul 2-4, ma l’altro eccezionale tiro (vicinissimo al puntino centrale) di Roberto Pancrazi ha fatto capire che per Porta Romana la resa sarebbe stata imminente. Matteo Casini ha ridotto le distanze sul 3-5 e allora a chiudere i giochi ha provveduto il capitano Riccardo Bonauguri con un altro stupendo tiro, al di là dell’inghippo sopraggiunto a Lorenzo Dell’Omarino: la rottura del troncafili, ossia la parte strisciante che spinge la freccia.