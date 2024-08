Ritrovati oggetti religiosi nel cimitero di Cortona-Farneta, restituiti al parroco

Arezzo, 29 agosto 2024 – Questa mattina, nella sala rapporto della Compagnia Carabinieri di Cortona, si è proceduto alla restituzione al parroco, Don Teodoro Yani, quale incaricato della diocesi di Arezzo, vicario responsabile della parrocchia di Camucia- Farneta, dei seguenti oggetti religiosi: 4 crocefissi; 12 quadretti contenenti scene sacre, raffiguranti la Via Crucis; 1 tabernacolo in metallo; 1 quadretto raffigurante Gesù e la Madonna a doppia facciata; 3 basi porta candele in legno; 3 tovaglie per altare.

Gli oggetti religiosi sono stati ritrovati da Carabinieri, all'interno del cimitero della frazione Farneta di Cortona su segnalazione di un privato cittadino.

L’ammanco degli oggetti religiosi non era mai stato segnalato/denunciato alle forze di polizia, pertanto c’è voluto del tempo per ricostruire i fatti individuando la parrocchia in cui gli ignoti ladri avevano perpetrato il furto.