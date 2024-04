Ritardi continui e disagi sono all’ordine del giorno

Questa volta a mettersi di traversi sui binari dei pendolari è stato un guasto ad un intercity, più spesso sono gli "inchini" e cioè la precedenza data sistematicamente ai treni Alta Velocità e Italo, ad essere responsabili dei continui ritardi. Si parla ogni volta di mezz’ore in più rispetto all’orario stabilito dalla tratta. Anche per questo è attesa con ansia la riunione annunciata in regione tra i vertici di Trenitalia e Rfi, inizialmente prevista per il 26 marzo scorso, e poi rimandata e fatta slittare a dopo Pasqua. Obiettivo dei pendolari aretini e del comitato Direttissima, per recuperare la puntualità dei treni regionali sulla linea aretina, riaffermare la regola nazionale, che prevede per le linee ferroviarie sature, come la Direttissima, la precedenza dei treni regionali sui treni Alta Velocità nelle fasce orarie pendolari, cioè nelle ore di punta 6.00-9.00 e 17.00-20.00: se la regola della precedenza fosse veramente applicata, sarebbe una svolta per i pendolari aretini. La clausul aè prevista nel documento "Prospetto Informativo della Rete", emanato da Rfi nazionale.