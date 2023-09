Risvegliati dal terremoto. Ritardi e disagi sui treni

Lo hanno sentito bene ai piani alti dei palazzi. Erano le 5,10 di ieri mattina quando la terra ha tremato anche in città. La scossa di terremoto ha avuto il suo epicentro a Marradi in provincia di Firenze, distante circa 70 chilometri, ma anche ad Arezzo la popolazione lo ha avvertito distintamente. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.8 della scala Richter e una profondità di 8 km. Un risveglio anticipato per tanti aretini soprattutto quelli che occupano i piani superiori delle abitazioni, e dovuto alla scossa che ha subito scatenato paura e tam tam sui social.

"Avete sentito il terremoto?", scrivono alcuni sui gruppi della città, e le risposte arrivano da ogni parte, dal Giotto ai quartieri residenziali della Marchionna, passando per Saione e il centro storico: "Ballava il letto", "Vibrava l’armadio", sono alcuni dei commenti sul tema tutti dello stesso registro.

Nessuna chiamata è però arrivata ai vigili del fuoco per segnalazioni, nessun danno infatti è stato registrato nel territorio. Dopo la scossa la Protezione Civile ha prontamente attivato il centro intercomunale del Casentino, quello più vicino per la gestione degli eventuali problemi. Ma se non si sono verificati danni a cose o a persone, la scossa di terremoto ha lo stesso causato tantissimi disagi. Sono stati quelli legati alle linee ferroviarie con ritardi sui treni di Alta Velocità, Intercity e Regionali. Ieri mattina infatti dopo la scossa di terremoto ci sono state brutte sorprese per i pendolari che dovevano partire dalla stazione di Arezzo.

Registrati numerosi ritardi e alcune cancellazioni. In particolare hanno subito ritardi i convogli della tratta fiorentina. Il regionale per Chiusi delle 6,52 ha viaggiato con un’ora di ritardo, mentre mezz’ora è stata accumulata sia dal regionale per Firenze delle 7,45 sia da quello dell’alta velocità per Salerno delle 7,50. Cancellato il regionale per Prato delle 8,20. Una situazione che ha creato ripercussioni alla circolazione della prima parte di giornata. Trenitalia ha pubblicato gli aggiornamenti alle corse, spiegando che interruzioni e ritardi erano dovuti a verifiche tecniche lungo la linea proprio per il terremoto.

Solo dopo le 8 la circolazione è tornata regolare sull’alta velocità. Ieri si è alzato anche l’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo in ricognizione aerea su alcuni comuni del forlivese.