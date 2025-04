Ristrutturazione incrocio a Terranuova Bracciolini: potenziamento viabilità e sicurezza

Aperto il cantiere per la ristrutturazione e il potenziamento dell’incrocio tra le vie Vittorio Veneto, Gino Fabbri e Fratelli Kennedy a Terranuova Bracciolini. L’intervento servirà a potenziare la rete viaria della zona, ottimizzando il flusso dei veicoli e tutelando chi si sposta in auto e a piedi, ed è finanziato con risorse del Comune per un totale di circa 580 mila euro. "I lavori – spiega il sindaco Sergio Chienni – fanno parte di un piano strategico di riqualificazione della viabilità che coinvolge il centro urbano che migliorerà la circolazione contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza del traffico e dei pedoni grazie all’introduzione di nuovi percorsi pedonali, corsi ed impianti semaforici a chiamata".

Il progetto prevede inoltre il prolungamento di via Bachelet che si congiungerà con l’intersezione delle vie Berlinguer e Bigazzi; i nuovi segmenti stradali avranno marciapiedi su entrambi i lati. Non mancheranno due aree verdi, un parcheggio e un sistema di illuminazione pubblica ad hoc. "Con questa opera – conclude il primo cittadino - stiamo dando vita a un intervento strutturale che non solo ottimizza le infrastrutture esistenti, ma contribuisce anche a rendere Terranuova una città più sicura e accessibile per tutti i cittadini".

Se il cronoprogramma sarà rispettato, i lavori dovrebbero concludersi nel giro di sei mesi. In via di ultimazione, invece, nella stessa zona, i lavori di realizzazione del marciapiede in via Vittorio Veneto e quelli del cosiddetto "muro del pianto" che attendeva di essere completato da decenni.