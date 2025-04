Ristrutturazione della piazza di Soci: lavori in corso con partecipazione cittadina

Procedono a pieno ritmo i lavori per la ristrutturazione della piazza di Soci. Un intervento da oltre 600 mila euro e al cui progetto hanno partecipato anche i cittadini. Proprio in questi giorni il sindaco Filippo Vagnoli si è recato al cantiere e fa il punto sui lavori. "Siamo già arrivati al getto del primo manto di cemento, quello che per intendersi ospiterà le finiture architettoniche. Sono stati già collocati tutti i sottoservizi poi a breve verranno realizzate le piccole aree verdi e le alberature. Sono iniziati anche gli interventi nella parte davanti al cinema, la farmacia e il bar, con lo smantellamento del vecchio manto a cui seguiranno gli interventi sui lavori sottoservizi".

Il progetto per la ristrutturazione della piazza di Soci ha avuto un percorso particolare poiché è stato oggetto di un processo partecipativo importante a cui sono stati chiamati a dare suggerimenti e idee gli stessi cittadini del paese attraverso questionari mirati. "La piazza di Soci rappresenta un’opera di grande impatto sociale - spiega il sindaco Vagnoli - alla quale stiamo dando particolare attenzione anche per il ruolo di simbolo di questa comunità. Per questo nel nuovo progetto la piazza potrà ospitare anche eventi pubblici, avrà un’illuminazione completamente rinnovata e destinata a creare uno spazio di socialità sicuro e ospitale per tutti. Anche i parcheggi sono stati studiati in modo tale da essere a servizio completo della popolazione, ma al contempo a non impattare sullo spazio dedicato all’incontro e allo scambio. Infine, l’area della piazza è stata resa più omogenea in tutti i due lati della statale, rendendo il complesso più ordinato e collegato".

Ancora dunque gli ultimi lavori e presto la piazza potrà essere di nuovo al servizio dei cittadini e dei commercianti. "Il vice sindaco Matteo Caporali e tutti gli uffici - conclude Vagnoli - hanno fatto davvero un grande lavoro, insieme alla ditta e ai progettisti. Ringrazio anche i commercianti e i cittadini per la pazienza che hanno avuto. La piazza, che a breve saremo in grado di consegnare alla comunità, vale davvero anche questi sacrifici".

So.Fa.