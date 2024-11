Ristrutturare casa. Banca Valdarno aiuta

Un plafond di 5 milioni di euro per l’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni e la possibilità di interagire attraverso la "ChatBCC". Queste le due novità annunciate da Banca Valdarno e rivolte a soci e clienti. Come ha ricordato Marco Dell’Oste, vice direttore generale, tra i residenti in Valdarno, uno su quattro apprezza l’approccio, la vicinanza e la capacità di entrare in relazione delle Banche di Credito Cooperativo. "Circa il 25% delle quote di mercato del nostro territorio - ha aggiunto - È questa nostra capacità di entrare in relazione con i nostri soci e clienti che ci ha ispirato quando abbiamo pensato a ChatBCC. Uno strumento creato per riconfermare la centralità della persona e della relazione nei tempi in cui il processo di sviluppo e affermazione dell’Intelligenza Artificiale può portarci verso l’assenza della dimensione personale. Chi sceglie ChatBCC non troverà solo un campo bianco in cui inserire la propria richiesta ma il volto di un consulente a cui formulare le proprie domande". Per utilizzare il nuovo strumento basterà entrare all’interno del sito internet dell’istituto di credito, dove ci sarà una sezione dedicata. "Riguardo al plafond - ha aggiunto Marco Milandri, direttore mercato - Saranno riservate a soci e clienti condizioni del tutto particolari, Tutto questo è espressione del "metodo" Banca del Valdarno, che con passione e professionalità quotidianamente mettiamo a disposizione anche di coloro che non sono ancora clienti". L’istituto di credito è stato fondato nel 1912 e da oltre 100 anni è il punto di riferimento delle imprese e delle famiglie valdarnesi.