Rissa per un bacio: tutti assolti i minori

Si erano azzuffati per un bacio. Lei avrebbe baciato lui davanti gli occhi del fidanzatino. Poi la chiamata agli amici che erano arrivati sul piede di guerra. Così aveva fatto l’altra “fazione“. Gli animi si erano scaldati e alla fine due bande contrapposte si sono picchiate. Quattro persone sono finite al pronto soccorso e poi anche a processo. Il 7 ottobre scorso è arrivata la sentenza dal tribunale che ha assolto tutti.

Si tratta di giovanissimi. All’epoca dei fatti erano minorenni. Era l’aprile delle botte in centro, c’erano state diverse risse. Quel giorno accade tutto di mattina. Un ragazzo viene chiamato al cellulare: "Vieni al prato?". E qui avrebbe visto il tradimento. Tutti i protagonisti sono del 2006, all’epoca avevano quindici anni. Prima le frasi minacciose e poi un’escalation di violenza come accade in questi casi. Spintoni e botte. In questura arriverà anche una querela da parte di un giovane che parlerà di 15 persone coinvolte. Alla fine andranno all’ospedale in quattro La loro prognosi è di pochi giorni: dai 5 ai 7. Quattro di loro sono poi andati a processo, gli altri si sono dileguati e non hanno fatto accesso al pronto soccorso: la pmli aveva accusati di lesioni e con questo capo di imputazione erano arrivati a processo. Come detto le ferite riportate non erano gravi: “traumi“ guaribili in pochi giorni. Ed è per questo che i ragazzi al banco degli imputati il 7 ottobre scorso sono stati assolti Per tre di loro è valsa l’“irrilevanza del fatto“, mentre per il quarto, difeso dagli avvocati Tiberio e Eugenio Baroni, c’è stata l’assoluzione per non aver commesso il fatto.