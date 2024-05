Sedie che volano, urla e botte: rissa nel locale a Camucia

Cortona (Arezzo), 9 maggio 2024 – Sedie che volano e botte nel locale di Cortona. È successo da «Alò se va da Ali Kebab», ristorante kebab nella popolosa frazione di Camucia. Il locale si trova nel tratto abitato della Sr71. Secondo quanto raccontato dai titolari del negozio e documentato dal video, ci sarebbe stata un’aggressione da parte di due uomini di nazionalità romena che si erano seduti per mangiare verso mezzanotte.

Secondo il racconto dei commercianti, hanno iniziato a rovesciare i vassoi e fare confusione anche se dopo poco la discussione con i titolari del negozio è sfociata e qualcuno ha alzato le mani. Intanto qualcuno che viveva lì ha sentito le urla dalla finestra e ha iniziato a fare un video: si vede un bel parapiglia con scazzottate e sedie che volano. A un certo punto un uomo finisce anche in mezzo alla strada ma per fortuna non passa nessuna macchina. I titolari chiamano il 112, i due rumeni scappano ma poi tornano: parte il secondo round. Il vetro del negozio viene spaccato così come un commesso del negozio che si sfregia un dente. Per questo poi verrà medicato al pronto soccorso dell’ospedale. Intanto i proprietari del Kebab vogliono denunciare ai carabinieri quanto successo.