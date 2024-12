Rispetto e dignità per chi ha perso tutto

Trovarsi senza un tetto sulla testa è una condizione che può colpire chiunque, come dimostrano le storie drammaticamente normali di chi cerca un riparo in giro per la città. Nessuno nasce "senzatetto": sono persone che, a causa di circostanze sfortunate, come malattie, separazioni, disoccupazione o tossicodipendenza, spesso in combinazione tra loro, hanno perso la proprie fonti di sostentamento. Per questo l’iniziativa della prefettura ai favore dei clochard va nella giusta direzione dopo i problemi di convivenza registrati in molte zone della città e in particolare a Saione. Quello che serve davvero è rispetto e dignità con l’obiettivo di rendere queste persone ai margini autonome e indipendenti dall’aiuto delle istituzioni e del volontariato.