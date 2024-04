Risparmio energetico con le nuove luci a Led al San Donato e alla Gruccia

Arezzo, 26 aprile 2024 – Si chiama Progetto Illumination e permetterà agli ospedali di Arezzo e a quello del Valdarno di avere nuovi corpi illuminanti, più efficienti e con un risparmio di energia importante.

Le procedure di gara per l’installazione sono state appena aggiudicate e l’inizio dei lavori è previsto per l’estate 2024. Gli interventi comportano la sostituzione delle vecchie tecnologie dei corpi illuminanti, attualmente presenti in alcune zone dei due ospedali, con la nuova tecnologia di corpi illuminanti a LED, che permetterà, grazie alla presenza di innovativi sistemi domotici, la regolazione del flusso luminoso.

Il valore complessivo dei due interventi è di 1.600.000 euro e porteranno ad un importante ammodernamento dell’infrastruttura illuminotecnica interna ed esterna degli Ospedali San Donato di Arezzo e Gruccia del Valdarno con un risparmio energetico consistente che ridurrà di 504.821,28 kWh i consumi di energia elettrica dell’Azienda Asl Toscana Sud Est.

Giusto per dare la percezione dell’importanza di questo intervento, 504.821,28 kWh corrispondono ai consumi di energia di 229 famiglie o a quanto riesce ad autoprodurre un impianto fotovoltaico da 420 kWp.

Questo intervento è inserito nelle azioni programmate nel Piano di Efficientamento Energetico aziendale 2023 – 2028, nel quale sono previsti 18 milioni di euro di investimenti in efficientamento energetico. La fine dei lavori è prevista in autunno con l’accensione delle prime luci a LED nell’Ospedale San Donato di Arezzo e in quello di Santa Maria alla Gruccia in Valdarno.