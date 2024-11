Risate da stand-up con Sandro Canori al Malpighi

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto alternarsi sul palco di Malpighi Hub sia comici di fama internazionale come Ivano Bisi e Lo Sgargabonzi, sia astri nascenti dell’arte del far ridere, torna stasera al Malpighi Hub di via Fiorentina 329 la rassegna 329 Malpighi Stand-Up. Protagonista della serata di giovedì 28 novembre sarà Sandro Canori. Nato e tuttora attivo a Roma, inizia il suo percorso artistico come rapper. Una certa predisposizione alla comicità e un talento innato però lo portano velocemente a colorare la sua musica dell’ironia sagace tipica della Stand-Up Comedy; il risultato è originale e divertente e il Canori diviene così il primo Stand Rap Comedian della storia. In questa veste l’artista romano è nel cast delle ultime edizioni di "Stand Up Comedy" su Comedy Central ed è stato ospite a CCN ne "il Salotto con Michela Giraud". Presso il Malpighi Hub lo vedremo invece alle prese con SANDRO!, il suo nuovo live show. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00. Ingresso a offerta libera.