Risate col "Piano B" di Beppe Braida. Stasera a teatro

"Piano B" è il titolo della divertentissima serata in programma al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino stasera alle 21,30. Protagonista Beppe Braida, notissimo comico di Zelig, Colorado, Striscia la notizia e tanti altri programmi. "La Pro loco dopo il successo del presepe organizza in collaborazione con l’amministrazione comunale una serata di sano divertimento. Ancora disponibili alcuni biglietti e per informazione contattate questo numero 3495764969". Così il presidente della Pro loco, Paolo Faralli, a pochi giorni dallo spettacolo teatrale "Piano B" del comico Beppe Braida. Il bravo cabarettista e ottimo conduttore televisivo calcherà il palcoscenico dello Spina, questa sera alle ore 21.30.

Beppe Braida è stato comico di Zelig, naufrago alla trasmissione televisiva "Isola dei Famosi" e conduttore del telegiornale satirico "Striscia la Notizia". Inoltre la sua lunga esperienza lavorativa come comico lo porta al condurre "Colorado Caffè" e "Buona Domenica" a Canale 5.

Pertanto l’appuntamento è per sabato sera al Teatro Spina per trascorrere una serata in allegria.