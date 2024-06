Ripartenza Subbiano con Mattesini. Giunta tra conferme e new entry: "Pronti per un lavoro di squadra"

di Sonia Fardelli

Il sindaco Ilaria Mattesini, confermata per il suo secondo mandato, ha scelto la sua squadra inserendo anche come assessore esterno Mauro Sandroni. Alberto Calussi, sarà vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, manutenzione, decoro urbano, viabilità, patrimonio,caccia pesca e agricoltura. Paolo Domini nominato assessore alla cultura, turismo e promozione del territorio, affari istituzionali e comunicazione. Silvia Battista, assessore alla scuola, politiche giovanili, sport, pari opportunità, rapporti con le frazioni e digitalizzazione. Mauro Sandroni, entrato in giunta come assessore esterno si occuperà di bilancio, tributi, personale, attività produttive e commercio. Alcuni consiglieri affiancheranno gli assessori in specifiche attività. Giorgio Muzi nel bilancio, tributi, attività produttive e commercio. Beatrice Lusini nelle politiche sociali. Laura Moneti nella scuola, turismo e promozione del territorio, cultura, decoro urbano. Isabella Dei si occuperà di sport, pari opportunità e rapporti con le frazioni. Capogruppo di maggioranza è Giuseppe Rizzo. Il sindaco Mattesini si è tenuta le deleghe a urbanistica, ambiente e politiche energetiche, protezione civile, politiche sociali e sicurezza.

"La mia nuova squadra – ha detto Mattesini – è una riconferma della vecchia amministrazione, ma chiaramente con delle novità. Nella giunta sono affiancata da Alberto Calussi e Paolo Domini che erano presenti anche nella giunta precedente. Ma c’è anche l’inserimento di una giovane presenza che è Silvia Battista e di un assessore esterno, Mauro Sandroni, chiamato per le sue competenze relative alla parte finanziaria del Comune. La scelta di un assessore esterno è chiaramente un rafforzamento di quelle che sono le competenze dell’amministrazione, perché è necessario in alcuni ambiti avere persone che comunque professionalmente siano introdotte in certi ambiti". Una giunta rafforzata ed anche la collaborazione diretta dei consiglieri comunali. "Ad affiancare gli assessori ho voluto anche dei consiglieri – spiega il primo cittadino – perché vogliamo fare un lavoro di squadra. Vogliamo che in questo secondo mandato ci sia un cambio di passo con la collaborazione e l’impegno da parte di tutti. Ci siamo impegnati in campagna elettorale in maniera molto attiva. Tutti quanti abbiamo formato una bella squadra, un gruppo molto coeso che ha voglia di esprimersi al meglio. Ciascuno per il proprio ambito di competenza e anche di interesse. Abbiamo voluto affiancare a me e agli altri assessori persone che ci sapranno essere di grande aiuto in questo percorso".