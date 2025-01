Riparte la serie D. Aquila al Brilli Peri con il Flaminia

Arezzo, 03 gennaio 2024 – Riprende il campionato di serie D dopo la sosta natalizia e domenica prossima l’Aquila Montevarchi scenderà in campo al Brilli Peri per affrontare il Flaminia Civitacastellana nella prima giornata di ritorno del Girone E di Serie D. Una partita che i rossoblù vogliono sfruttare per ottenere i primi tre punti del 2025 e rilanciare le proprie ambizioni in classifica. L’Aquila si presenta al match al decimo posto con 22 punti dopo 17 giornate (6V-4P-7S), con un bilancio di 22 gol fatti e 24 subiti. Nell’ultimo turno, la squadra guidata da Atos Rigucci ha ritrovato il successo battendo l’Ostia Mare per 3-2, in una partita combattuta e decisa dalla ritrovata determinazione dei valdarnesi con il neo tecnico in panchina. Il Flaminia, invece, occupa il 17° posto con soli 14 punti (3V-5P-9S). I laziali arrivano da una sconfitta casalinga per 2-0 contro il San Donato Tavarnelle e non vincono dal derby contro l’Ostia Mare, risalente al 24 novembre. Nelle ultime 5 partite, entrambe le squadre hanno avuto un rendimento simile: il Montevarchi ha raccolto 5 punti, mentre la Flaminia ne ha ottenuti 4. Tuttavia, i rossoblù padroni di casa sembrano aver ritrovato fiducia con l’arrivo di Rigucci e puntano sul fattore campo per partire col piede giusto nel girone di ritorno.

Per il Montevarchi, la sfida sarà quindi un’occasione per consolidare il lavoro del nuovo tecnico e per migliorare la solidità difensiva, un aspetto cruciale per risalire la classifica. Dall’altra parte, il Flaminia cercherà di strappare punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, affidandosi forse ad un atteggiamento più conservativo e alle sue ripartenze. Tre punti significherebbero molto per entrambe le squadre, con il Montevarchi che spera di rilanciarsi e avvicinarsi alla zona playoff. Si apre quindi il girone di ritorno e i tifosi chiedono una squadra più costante nelle prestazioni. L’arrivo di Atos Rigucci sembra aver dato nuova linfa e il gruppo, se non altro, nell’ultima gara con l’Ostia Mare, ha messo in campo quella grinta e determinazione che erano sparite, soprattutto nel match di San Donato, costato la panchina a Nico Lelli. Vedremo poi se la società interverrà sul mercato. Queste settimane sono servite al neo allenatore di capire se la squadra ha bisogno o meno di innesti. Ci sarà poi un confronto con la società.