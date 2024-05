Riorganizzazione della raccolta rifiuti. Obiettivo incrementare quantità e qualità

Entra nel vivo il completamento della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone industriali della città: dopo un’ulteriore valutazione dei fabbisogni, è stato infatti consegnato a ogni utenza non domestica il materiale informativo sul servizio di raccolta a loro disposizione dei rifiuti.

In questi giorni saranno progressivamente rimosse tutte le attuali postazioni stradali, dopo di che le suddette utenze dovranno usufruire esclusivamente del servizio loro dedicato, utilizzando quanto consegnato e secondo il calendario di conferimento per ogni tipologia di rifiuto, così come avviene nelle altre zone della città.

Prosegue quindi il processo avviato negli ultimi anni dal Comune di Arezzo, attraverso il gestore del serrvizio Sei Toscana.

Una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti che ha un duplice obiettivo: incrementare quantità e qualità della differenziata.

Un percorso questo che ha portato negli ultimi anni ad un aumento del 15 per cento e a un più 60 per cento rilevato lo scorso aprile. E poi il secondo obiettivo, quello di garantire decoro urbano e vivibilità della città.