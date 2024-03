"Rimettete il semaforo a Levanella"

MONTEVARCHI

Il Partito democratico di Montevarchi chiede alla giunta Chiassai di mettere in sicurezza l’impianto semaforico che si trova all’incrocio tra via della Lama e via Aretina, a Levanella. Non è funzionante e può provocare rischi per l’incolumità pubblica. Il semaforo lampeggia da una decina di giorni e gli automobilisti devono prestare particolare attenzione. "Sono state moltissime le segnalazioni pervenute dai cittadini, dai residenti e dai lavoratori della zona industriale di Levanella – ha sottolineato il Partito Democratico – Prima di ora il semaforo, in alcuni momenti, addirittura segnalava contemporaneamente la luce verde e quella lampeggiante arancione". Oltre a creare estremo disagio per la viabilità, il pericolo di incidenti per autoveicoli e pedoni è elevatissimo", ha aggiunto il Pd (nella foto il capogruppo Elisa Bertini), che ha invitato l’amministrazione comunale a prendere immediati provvedimenti prima che accadano situazioni irreparabili.

"Oltre alla ruota panoramica che guarda ai tetti del centro storico, pensiamo con lo stesso entusiasmo anche alle periferie, al comparto produttivo del Valdarno e all’incolumità dei cittadini", ha concluso il Partito democratico, che ha chiesto un intervento immediato da parte dell’esecutivo. L’impianto si trova in un’area strategica dell’abitato di Levanella, dove insistono aziende e imprese artigianali. Il traffico, quindi, è decisamente sostenuto, soprattutto nelle ore di punta, al primo mattino e nel tardo pomeriggio.

M.C.