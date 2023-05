Rilancio all’ombra del Castello Qr Code con informazioni turistiche Poppi si affida alla tecnologia

POPPI

Al via il progetto di rilancio del centro storico di Poppi: facilitazioni per l’apertura di temporary shop nell’antico borgo per tutto il periodo estivo e diffusione di informazioni storico-turistiche dei principali luoghi di interesse, attraverso Qr-code posizionati lungo le strade del paese. L’intero progetto sarà presentato dall’amministrazione comunale martedì mattina al Castello dei Conti Guidi di Poppi con l’obiettivo di incrementare l’offerta per i tantissimi visitatori che, soprattutto nel periodo estivo, frequentano il borgo. L’idea, lanciata dai commercianti di Poppi per attrarre nel territorio nuove attività commerciali, è stata subito condivisa e promossa dall’amministrazione comunale che ha provveduto ad approvare una variante al regolamento urbanistico che faciliterà l’apertura dei negozi temporanei dalla durata di 90 giorni, dal 15 aprile fino al 15 ottobre di ogni anno. L’investimento ridotto e l’alta affluenza di turisti sono i punti di forza di questo progetto che cavalca l’onda di un fenomeno in costante ascesa. "L’auspicio è che l’esperimento sia positivo per tutti e che questi negozi si stabiliscano in maniera definitiva nel centro storico – commentano i commercianti promotori dell’iniziativa – intanto noi abbiamo fornito l’input per favorire l’apertura di nuove attività".

A questo progetto si affianca quello turistico che ha coinvolto i giovani studenti del territorio. Per ogni punto di interesse del borgo infatti sono state raccolte informazioni storiche e curiosità poi trascritte in testi tradotti anche in lingua inglese e resi accessibili a tutti grazie ai Qr-code presenti nel territorio. Basterà quindi avvicinare un telefono per accedere ad una vera e propria guida turistica del centro storico.

Il progetto, che ha l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica casentinese, è stato realizzato grazie alla collaborazione del comune di Poppi, della Pro loco e dell’Isis Galilei.

Gli studenti hanno infatti effettuato delle approfondite ricerche durante il periodo previsto dall’istituto Galilei di alternanza scuola-lavoro, e hanno redatto dei testi pubblicati su un apposito sito e resi visibili anche attraverso il Qr-code.