Riflessioni sulla parità di genere. Oggi si festeggiano le donne

Storie di donne, analisi della società di oggi e riflessioni su quello che c’è ancora da fare per arrivare alla parità. E’ questo l’obiettivo che si pone il Comune di Subbiano con l’incontro di oggi alle ore 16 nella sala consiliare del Comune con la pedagogista clinica Maria Teresa Vignali che parlerà di "come ha avuto origine il patriarcato e cosa rappresenterà per le donne l’Intelligenza artificiale?". "Il tema della Giornata Internazionale della Donna 2025 - dice il sindaco Ilaria Mattesini - è "Per tutte le donne e le ragazze: diritti, uguaglianza, emancipazione". Si sottolinea l’importanza di promuovere l’inclusione e garantire che nessuna venga lasciata indietro ed è affidato alle giovani donne e ragazze, il compito di dare via a cambiamenti duraturi e sostenibili. Noi vogliamo riflettere guardando al futuro attraverso il libro di una pedagogista clinica, come Maria Teresa Vignali, che può arricchire un dibattito culturale, come ha evidenziato Santina Vitillo di Fnp Cisl Arezzo responsabile del coordinamento di genere". E così oggi ci sarà l’incontro con Maria Teresa Vignali, autrice di "Avrà fine la notte - storie di donne da Lilith ai giorni nostri". Un libro diviso in due parti. Nella prima parte vengono evidenziate le violenze che la donna ha subito attraverso i secoli guardano poi l’oggi e l’avvento dell’intelligenza artificiale, ponendosi la domanda se con questa gli stereotipi nei confronti della donna si acuiranno. Nella seconda parte c’è il racconto di donne che hanno lottato per far valere i propri diritti. "Un libro, scritto da una donna, che ha saputo raccontare storie di donne che possono essere di esempio per tante altre, perché ognuna si senta libera di seguire i propri ideali e le proprie passioni - commenta Laura Moneti assessore alle pari opportunità del Comune di Subbiano - per questo abbiamo voluto insieme all’autrice invitare, per aiutarci ad una riflessione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che ogni giorno nel mondo dei servizi e del lavoro sono a contatto di una società che non tiene conto, spesse volte, dei valori ma rimane ancorata a pregiudizi". Storie di vita che s’intrecciano, storie di conquiste e di diritti mancati sottolineate con delicatezza dalle note musicali dell’Accademia d’Arte Croma di Arezzo, guidata dal maestro Antonio Aceti che, con i suoi oltre quarantanni di attività, ha scelto per questa giornata un percorso musicale che coinvolge più generazioni, e che unisce ragazzi e ragazze che insieme si completano in un percorso di vita, in questo caso di musica.

So.Fa.