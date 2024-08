Rientro a tutto sport. Partono i corsi per ragazzi

Con la fine dell’estate riaprono le società sportive che hanno messo a punto i calendari della stagione 2024-2025. Tra gioco, divertimento e attività sportiva, sono questi i giorni in cui le famiglie si organizzano per iscrivere i propri figli ai corsi che andranno avanti durante tutto l’anno scolastico. La scelta è vasta e sono tante le società che offrono giornate di prova gratuite e settimane di open day. Tra le possibilità anche i voucher sport per gli atleti minorenni e disabili fino a 26 anni residenti nel Comune di Arezzo. Le famiglie potranno fare domanda per ottenere un voucher da 150 euro entro il 26 agosto. Alla Scuola Basket Arezzo, l’avvio della stagione del minibasket Nova Verta, il 7 settembre quando il parquet del palasport "Mario d’Agata" tornerà ad animarsi con i nati tra il 2013 e il 2020. I nuovi cestisti avranno l’occasione di scoprire la disciplina con 4 lezioni gratuite di prova. Oper day con la Ginnastica Petrarca l’11 settembre dalle 17, al palazzetto dello sport di San Lorentino in cui bambini da 4 anni potranno mettersi alla prova nelle specialità ginniche tra Ritmica, Artistica Maschile e Femminile, con 2 lezioni gratuite. La data sarà anticipata il 28 agosto alle 17, da un allenamento dimostrativo al Blue Team. Il Tennis Giotto di Arezzo e il Valtiberina Tennis di Sansepolcro per la stagione 2024-2025 rinnovano l’impegno nell’insegnamento di tennis e padel con i nuovi corsi da 9 settembre. Alla ripartenza una settimana di allenamenti gratuiti. Il Centro Taekwondo Arezzo si prepara a tornare sul tatami per la nuova stagione sportiva il 2 settembre con gli allenamenti del settore agonistico e i corsi di avviamento dai 4 anni per mettersi alla prova nell’arte marziale dei "calci". Il Centro Taekwondo Arezzo sarà impegnato nella doppia sede della palestra del Liceo Scientifico "Redi" e del circolo Oasi di Chiani. Una nuova stagione in pista per l’Alga Atletica: le attività riprendono da lunedì 26 agosto per tutte le categorie dagli Esordienti agli Allievi allo stadio "Tenti" dove verranno proposti allenamenti nelle varie specialità di velocità, salti e lanci. I corsi per i più piccoli dei Pulcini, nati nel biennio 2020-2021, partiranno il 16 settembre con una settimana di prova gratuita. Riparte anche il Palazzetto del Nuoto di Arezzo: tra il 2 e il 12 settembre corsi gratuiti di nuoto e di fitness in acqua tenuti dalla Chimera Nuoto. Dal 26 agosto si apre anche la stagione calcistica dell’Olmo ponte Santa Firmina, in campo bambini dal 2020. L’Accademia Karate Arezzo riprenderà gli allenamenti il 2 settembre alla palestra Gold Star Gym. Porte aperte per bambini da 5 anni con 2 lezioni gratuite.