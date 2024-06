Ricomincio da quattro. Solo Bruni va sul centro

Un solo 5 tra le riserve che si sono fermate tutte sul 4. Il migliore è stato Matteo Bruni di Porta Sant’Andrea che lo ha colpito nell’ultima carriera delle riserve. Primo a sfidare il Buratto il giallocremisi Matteo Vitellozzi che in sella a Paradiso ha marcato 4 punti. Lo ha seguito sempre accompagnato al pozzo da Enrico Vedovini il giovane Niccolò Scarpini. In sella a Lola ha fermato la lancia sul 4. In lizza poi le riserve di Porta Crucifera. Per primo ha sfidato il Buratto Filippo Vannozzi che ha marcato 4 punti come poi il suo compagno Niccolò Nassi. Non è riuscito a colpire il centro neppure Elia Taverni di Porta Santo Spirito. In sella a Toni ha marcato 4 punti. Ancora un 4 anche per l’altro gialloblù Elia Pineschi con Salvo. Replica sul 4 anche il giovanissimo Leonardo Tavanti di Porta Sant’Andrea con l’esperta Sibilla. Solo Matteo Bruni in sella a Priscilla riesce a colpire il cuore del Buratto con un 5 che strappa gli applausi del pubblico. Sarà la notte dedicata ai giovani giostratori. Stasera alle ore 21.30 in Piazza Grande si corre la Prova Generale dedicata Vittorio Farsetti, capitano di Porta Crucifera ha vinto 9 lance d’oro e segnato un’epoca indimenticabile per Colcitrone.

Ad aprire la Piazza saranno i giallocremisi di Porta del Foro con Niccolò Scarpini in sella a Lola e Matteo Vitellozzi con Paradiso. Quest’ultimo ha esordito lo scorso settembre nella Provaccia e adesso sotto la guida di Vedovini sembra ulteriormente cresciuto. A sfidare per secondi il Buratto i giovani di Porta Crucifera.

Ci riprova Filippo Vannozzi che, dopo la sfortunata caduta dello scorso anno, è tornato in sella ed ha fatto vedere anche delle buone prove. Accanto a lui Niccolò Nassi, che ha già una buona esperienza. Per Gianmatteo Marmorini la dirigenza rossoverde ha preferito aspettare, se ne riparlerà a settembre. Per terzo a sfidare il Buratto nella Provaccia sarà il quartiere di Porta Santo Spirito che ormai, dopo tanti anni di lavoro, ha delle riserve espertissime. Stasera a difendere i colori gialloblù saranno Elia Pineschi in sella a Salvo e Elia Taverni con Toni, un cavallo collaudato anche dal campione della lizza Elia Cicerchia.

A chiudere la Piazza il quartiere di Porta Sant’Andrea. A difendere i colori biancoverdi Matteo Bruni in sella a Priscilla e Leonardo Tavanti con Sibilla. Bruni è già da diversi anni nel quartiere ed ormai ha raggiunto una grande maturità, si sta facendo le "ossa" sotto la guida di Martino Gianni invece Tavanti al quale è stata però assegnata la veterana Sibilla, già vincitrice di lance d’oro.

Sonia Fardelli