Rick Dufer chiude il Moonlight on tour

Ultimo appuntamento con la rassegna letteraria "Moonlight festival on tour" di Confesercenti prima del ritorno a settembre degli autori con i loro libri nella consueta location di piazza Grande ad Arezzo. Ultimo appuntamento del festival itinerante, sarà stasera venerdì 19 luglio alle ore 21 a Bibbiena nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi, dove è in programma l’arrivo di Rick Dufer con "Critica della ragione demoniaca". A Bibbiena quindi attesa per l’incontro con Rick Dufer, la cui esperienza testimonia come anche attraverso le nuove tecnologie e gli emergenti mezzi di comunicazione si possano trattare argomenti complessi e di interesse come gli studi di filosofia. A moderare la presentazione saranno Gabriele Grazie e Luca Galastri. Dal filosofo più irreverente del web, un libro che scandaglia e scardina le entità che oggi penetrano le nostre difese, invadendo con subdola costanza la nostra esistenza. Al primo ciclo di luglio del "Moonlight Festival on tour" ne seguirà un secondo ad Arezzo in piazza Grande da giovedì 12 settembre a sabato 14 settembre sul palco del terrazzo di Fraternita.