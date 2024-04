Riciclo della plastica. C’è l’ecocompattatore

Installato a Bucine un eco-compattatore dedicato al riciclo delle bottiglie in plastica. L’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Benini continua nel suo percorso eco sostenibile per un più corretto ed utile conferimento nelle bottiglie in plastica ai fini del riciclo attraverso l’istallazione di un eco-compattatore dedicato e che si trova in via della stazione vicino al supermercato Coop. Il cittadino potrà, così, introdurre al suo interno le bottiglie di plastica e, all’interno dell’operazione di conferimento, verrà rilasciato uno scontrino il cui valore equivale al quantitativo di plastica immesso nell’impianto. Ogni singolo conferimento, ovvero una bottiglia, rappresenta un punto. L’obiettivo principale di questo progetto è creare un circolo virtuoso di attività commerciali che, aderendo a questa iniziativa, consentiranno al cittadino di utilizzare lo scontrino rilasciato dall’eco-compattatore per acquisti, servizi scontati o a prezzi vantaggiosi. Per le informazioni ci si può rivolgere all’ufficio tecnico del Comune di Bucine.