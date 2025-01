Arezzo, 30 gennaio 2025 – Riapre il centro di raccolta di Pieve Santo Stefano. La struttura, che si trova in località Riolo, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini potranno effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica.

Il centro di raccolta riapre al termine dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, svolti da Sei Toscana, che sono stati finanziati in parte con i fondi PNRR.

L’investimento complessivo è stato di circa 350.000 euro, comprensivo di lavori edili e fornitura nuove attrezzature, con circa 300.000 euro finanziati dai fondi PNRR. “Si tratta di una struttura strategica per il nostro territorio che contribuirà alla gestione virtuosa dei rifiuti – dice il sindaco Claudio Marcelli –.

Grazie all’intervento di ristrutturazione realizzato da Sei Toscana, la nostra comunità può disporre di un centro di raccolta perfettamente a norma, moderno, con maggiori spazi e pienamente rispondente alle esigenze dei cittadini.

Un lavoro sinergico che ha visto insieme i tecnici comunali, quelli del gestore e di Ato e che ha sfruttato al meglio il finanziamento del PNRR”. La struttura si estende su un’area complessiva di circa 1300 mq, composta da un nuovo box di guardiania e spogliatoi, dagli spazi occupati dagli scarrabili adibiti alla raccolta dei materiali e da una grande tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti pericolosi.

La struttura è interamente recintata con una nuova pavimentazione impermeabilizzata dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche. “Tocchiamo con mano la messa a terra dei fondi PNRR – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –.

Mettere a disposizione della comunità questa infrastruttura contribuirà a facilitare i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e garantirà nel tempo incrementi nelle quantità e qualità di raccolta differenziata e di avvio a riciclo dei materiali.

L’apertura di questo centro di raccolta rappresenta uno degli esempi tangibili dell’impegno di Sei Toscana, e delle sue professionalità tecniche, per migliorare efficienza e qualità del servizio, in accordo e stretta collaborazione con le amministrazioni locali del territorio e l’Ente regolatore Ato Toscana Sud”.

I lavori di Sei Toscana sono stati eseguiti con un’attenzione particolare all’ambiente, illuminando l’intera area con un sistema di lampioni a led a risparmio energetico. Realizzata anche una cartellonistica e segnaletica per un migliore utilizzo della struttura da parte dei cittadini e una barriera stradale ad azionamento automatizzato per regolarizzare il flusso in entrata ed uscita.

La struttura sarà a disposizione dei cittadini il martedì e il sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18. “L’attento lavoro dell’Autorità di ambito, in sinergia con i Comuni e il Gestore, ci ha consentito di essere pronti a cogliere l’opportunità dei fondi del PNRR, elaborando progetti di territorio sfidanti e coerenti con le linee di finanziamento – dice il direttore di Ato Toscana Sud Enzo Tacconi –.

Questo intervento si inserisce in un contesto generale di riorganizzazione dei servizi che punta a migliore ed efficientare l’intero sistema”.