Riaperta ai mezzi la strada della Ghiacciaia

Dopo i lavori di messa in sicurezza, è stata ripristinata la viabilità sulla strada della Ghiacciaia, nelle vicinanze dell’acquedotto comunale, con senso unico alternato di marcia. A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò, che raccomanda a tutti gli automobilisti in viaggio di procedere con velocità moderata. Il forte maltempo nei giorni scorsi aveva colpito il territorio comunale provocando problemi sulle arterie cittadine. La strada che collega Pian di Sco alle frazioni di Monti e Pulicciano era stata parzialmente chiusa al traffico il 16 marzo a causa di un movimento franoso, poi mercoledì la decisione di chiuderla completamente. Ieri è stata infine riaperta in tempi rapidi. Dal Comune fanno sapere che la riapertura è provvisoria, perché sarà necessario un ulteriore consolidamento della scarpata.