Revue al Firenze Rocks: "Non vediamo l’ora"

A Firenze Rock non solo i Punkcake, ma anche i Revue. La giovane band nata tra Montevarchi, Terranuova, Faella e Pergine, salirà sul palco di uno dei festival più attesi del panorama rock italiano. L’appuntamento è per il prossimo 15 giugno, quando il gruppo avrà l’onore di aprire la serata che vedrà esibirsi artisti del calibro di Green Day, Weezer, Shame, Bad Nerves e, ovviamente, i "vicini di casa" Punkcake. Per i Revue, si tratta di un’occasione straordinaria, frutto di un percorso iniziato con determinazione e passione, e coronato nel dicembre 2024 con la vittoria del College Clash, contest musicale organizzato da Volont Music, associazione no profit impegnata nella promozione della musica emergente. "La vittoria del College Clash è stata tanto emozionante quanto inaspettata - raccontano - Suonare al Firenze Rocks sarà sicuramente una delle esperienze più grandi della nostra vita, un palco enorme, un pubblico immenso, proveniente da tutta Italia e anche dall’estero. Non vediamo l’ora di viverla".

Dietro al nome Revue - ispirato al teatro di rivista, spettacolo leggero ma carico di significato - si nascondono cinque giovani musicisti valdarnesi: Giovanni Laschi (voce), Pietro Morgione (chitarra solista), Filippo Migliorini (basso), Lorenzo Camaiani (batteria) e Lorenzo del Bravo (chitarra ritmica). Un gruppo nato quasi per caso: "Ci siamo conosciuti tramite amici di amici, senza particolari aspettative. Poi sono arrivate le prove, i primi live, e abbiamo capito che potevamo costruire qualcosa di serio". Nonostante la giovane età vantano infatti già un’esperienza internazionale di tutto rispetto: a dicembre 2024 si sono esibiti in Cina e Giappone, mentre solo poche settimane fa sono rientrati da un live a Dublino.