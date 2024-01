Rete pediatrica: "Continuità ad assistenza". Raccolta firme per modificare la legge

Al via anche ad Arezzo la raccolta firme per la modifica della legge regionale sulla rete pediatrica. L’appello alle famiglie toscane ed aretine, è di sottoscrivere il documento indispensabile per migliorare il sistema sanitario a vantaggio delle cure dei più piccoli. È Andrea Fiori presidente dell’associazione "Cuore di Bimbo", tra i promotori dell’iniziativa sostenuta da 18 associazioni pediatriche toscane e dal Comitato Aretino Neonatologia ad annunciare l’avvio dell’iniziativa mirata a sollecitare la Regione Toscana a trovare gli strumenti necessari per rafforzare la rete pediatrica ospedaliera e territoriale a sostegno della salute dei bambini, ma anche delle loro famiglie frequentemente in difficoltà proprio per la mancanza di una rete. "Ogni anno circa 100.000 famiglie toscane - spiega Andrea Fiori - si rivolgono al sistema sanitario regionale per le cure non occasionali trovando dei disagi anche di natura economica. A complicare la situazione, oltre alle difficoltà legate alla complessità delle cure, si sono aggiunte le lunghe liste di attesa per visite al Meyer. A questo si aggiunge il problema di 40mila famiglie senza pediatra costrette a rivolgersi ai medici di famiglia e senza continuità assistenziale pediatrica nel weekend".