Rete elettrica e metano. Cambia la viabilità a Quarata e al Maspino

Lavori stradali a Quarata e a Maspino. Interventi alla rete gas metano comporteranno, da oggi a venerdì 20 ottobre, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione a Quarata in parte del parcheggio, evidenziata da apposita segnaletica, di fronte alla scuola elementare. Inoltre, per la realizzazione di un elettrodotto da domani a lunedì 16 ottobre, dalle 8,30 alle 17,30, scatteranno il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato in via del Maspino tra i civici 10 e 4.