Rete dei Comuni sostenibili, il sindaco di Piandiscò Rossi nel Consiglio Nazionale

Arezzo, 19 marzo 2025 – Il Comune di Castelfranco Piandiscò, con il sindaco Michele Rossi, ha partecipato con grande entusiasmo alla terza Assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili che si è svolta a Roma il 6 e 7 marzo scorso.

Questo evento ha segnato un importante traguardo per la comunità locale, che ha ricevuto il prestigioso Premio Libellula e la Bandiera della sostenibilità. Durante l'assemblea congressuale, inoltre, il Sindaco Michele Rossi è stato nominato membro del Consiglio Nazionale, l'organo che definisce le strategie della Rete e delibera sulle iniziative di rilevanza nazionale.

L’associazione nazionale promuove politiche per lo sviluppo sostenibile, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

L'Assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili è stata un'occasione unica per sindaci, amministratori locali e dirigenti provenienti da tutta Italia di confrontarsi e condividere buone pratiche e idee per avanzare nella territorializzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Gli interventi dei sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi, insieme a Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, hanno aperto il dibattito su "Le parole e le azioni della sostenibilità", sottolineando la sfida dell'Agenda 2030 e l'orizzonte 2050.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò invita tutti i cittadini a unirsi in questo percorso verso una maggiore sostenibilità, condividendo l'impegno per un futuro migliore per le generazioni future. L'invio è rivolto anche ad altri Comuni, affinché condividano buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile dei nostri territori.