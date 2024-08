Restaurata la pieve di San Michele. La forza della Brigata di Raggiolo per riaprirla a cittadini e turisti

Giornata di festa per la comunità di Raggiolo. Questo pomeriggio, alle 17.30, ci sarà infatti la cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro effettuati alla pieve di San Michele grazie ai fondi per circa 6 mila euro raccolti dalla Brigata di Raggiolo e che serviranno per riqualificare importanti memorie storiche del borgo casentinese conservate all’esterno della chiesa. L’intervento ha riguardato l’orologio del campanile, le due lapidi ai caduti delle guerre mondiali nella facciata e lo stemma in pietra dell’Arte della Lana sopra il portale. I lavori di restauro di questo importante luogo di culto sono stati finanziati dalla Brigata di Raggiolo in occasione del trentesimo anniversario di attività. Grazie all’impegno e alla passione dei volontari di questa associazione sono stati raccolti con varie iniziative 6mila euro che sono utilizzati appunto per questi ultimi interventi che si aggiungono ai tanti altri fatti in diversi angoli dell’antico borgo. All’inaugurazione seguirà una messa celebrata da don Daniele Leoni in ricordo degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco che sarà arricchita dalla presenza della Reliquia del santo portata dal santuario della Verna. Il programma della giornata proseguirà poi alle 21 con la rappresentazione di "Infinitamente piccolo - La vita di San Francesco", uno spettacolo concerto scritto e interpretato da Livio Valenti della compagnia Nata Teatro con l’accompagnamento del coro Insieme Vocale Accordion di Bibbiena diretto dal maestro Paolo Santini, su brani e musiche di Angelo Branduardi. La serata proporrà un percorso nella vita del poverello d’Assisi tratto dalle fonti francescane a partire dall’infanzia con il padre e la madre che ha segnato il resto della sua esistenza, con momenti seri e drammatici che si alterneranno a intermezzi comici e divertenti per porre in evidenza il suo appellativo di "giullare di Dio".

A concludere la giornata di Raggiolo dedicata a san Francesco sarà un collegamento con la professoressa Maria Pia Alberzoni, docente di Storia Medievale all’Università Cattolica di Milano e tra le principali studiose della vita del santo. Il concerto spettacolo sarà messo in scena con i fondi del finanziamento Pnrr "Attrattività Borghi Storici" a sostegno dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale volti a valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso la promozione di turismo sostenibile.