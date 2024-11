Restaurata la fontana monumentale di piazza Garibaldi, nuovo look

Il Comune di Sansepolcro ha riconsegnato alla cittadinanza la fontana monumentale di piazza Garibaldi, detta di San Francesco, al termine di un accurato intervento di restauro. La cerimonia inaugurale di sabato scorso - che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e autorità locali - si è tenuta in una cornice suggestiva che ha celebrato uno dei simboli storici della città. L’intervento di restauro, realizzato dalla ditta locale Pecorelli, ha riguardato sia gli elementi strutturali sia i dettagli artistici della fontana, con un lavoro meticoloso eseguito in sinergia con il restauratore dei beni culturali Tommaso Sensini. L’intero progetto è stato diretto dall’architetto Stefano Tanci del servizio lavori pubblici del Comune, con la supervisione della Soprintendenza di Siena-Arezzo-Grosseto. Un restauro tra tradizione e innovazione, suddiviso in due fasi, che ha comportato una spesa complessiva di 71mila euro, con il primo appalto di 45mila e il secondo, di completamento, di 26mila. L’intervento si è concentrato sul recupero delle parti artistiche e funzionali della fontana: i due mascheroni metallici, di cui uno in ghisa e l’altro in bronzo, sono stati restaurati con tecniche specifiche per rimuovere ossidazioni e depositi corrosivi, garantendone la conservazione nel tempo. Un elemento di particolare rilievo è stato il rifacimento del catino sommitale in pietra, completamente disgregato. La ditta Valtiberina Marmi ha realizzato una riproduzione fedele grazie all’utilizzo di avanzate tecniche di lavorazione partendo da un modello digitale in 3D, unendo artigianato tradizionale e tecnologia moderna. Dal punto di vista tecnico, la fontana è ora dotata di una pompa di ricircolo dell’acqua, installata grazie al contributo della C.R. Impianti, che consente il funzionamento del mascherone di bronzo a valle, migliorando l’efficienza e riducendo gli interventi manutentivi. Suggestiva anche l’illuminazione, che esalta il monumento. "La fontana di Piazza Garibaldi è un simbolo della nostra città e questo intervento rappresenta un atto d’amore verso Sansepolcro e il suo passato, reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti e imprese locali", ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti.