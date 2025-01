Resta l’Agenzia delle Entrate. Scongiurata la chiusura dell’ufficio di Sansepolcro

L’Agenzia delle Entrate rimane a Sansepolcro. La bella notizia è stata data dal sindaco Fabrizio Innocenti fra le sue comunicazioni di apertura nell’ultima seduta del consiglio comunale. Nel piano di ristrutturazione che sta interessando l’Agenzia delle Entrate nell’intera Toscana, molte sono le sedi in chiusura o soggette a spostamento.

Non però quella di Sansepolcro, dove il servizio resterà anche per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei. "Nei giorni scorsi – ha dichiarato il sindaco - abbiamo ricevuto a Palazzo delle Laudi una delegazione dell’agenzia, della quale facevano parte Pasquale Stellacci, direttore generale per la Toscana e Chiara Mancaleoni, responsabile dell’ufficio provinciale di Arezzo. Con soddisfazione, abbiamo ottenuto che il servizio si mantenesse alle nostre latitudini". In effetti, sarebbe stata una grossa perdita per la città e per la Valtiberina in termini di disagio anche logistico, perché l’utenza sarebbe stata costretta a spostarsi ad Arezzo.

Il rischio della perdita dell’agenzia era divenuto concreto dopo che si era parlato dell’applicazione di un canone d’affitto per i locali in cui ha la sede. Un decreto della direzione centrale emesso a suo tempo stabilisce infatti che, ai fini della permanenza in un qualsiasi luogo, si debbano trovare le soluzioni più economiche possibili (leggi comodato gratuito) da concordare possibilmente con gli enti pubblici.

A Sansepolcro, l’Agenzia delle Entrate aveva abbandonato la storica ubicazione di Porta del Ponte a causa proprio del costo dell’affitto; per scongiurare la chiusura – eravamo nel 2015 – l’allora sindaco Daniela Frullani aveva inizialmente concesso i locali dell’ex tribunale a Palazzo Pretorio, sui quali però vi era un problema legato all’ascensore, per cui a tempo di record la scelta è poi ricaduta sull’attuale collocazione nell’ala di Palazzo Aggiunti, dove grazie al confermato accordo con l’amministrazione comunale l’Agenzia delle Entrate continuerà ad operare.

Sempre nella recente seduta dell’assise, Innocenti ha reso noto che è stata siglata la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale fra la Provincia di Grosseto e il Comune di Sansepolcro. L’attuale segretario, il dottor Roberto Dottori, continuerà dunque il suo lavoro anche a Palazzo delle Laudi, assicurando continuità nel servizio prestato sin qui.