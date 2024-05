Report sui giovani e la politica. Il 62% dichiara di non seguirla. Ma l’intenzione di votare resta

Forte scollamento tra i giovani e la politica. A dirlo sono i dati emersi dalla rilevazione di percezione condotta attraverso un questionario promosso dall’associazione Cautha. Insieme a Generazione T, cooperativa sociale umbra, hanno infatti dato vita alla creazione di un Osservatorio Interregionale sulle Politiche Giovanili. 250 i giovani del territorio che hanno preso parte al progetto. Dai dati emerge che l’interesse per la politica nazionale è poco o nullo per il 50% degli intervistati, mentre sale al 62% la percentuale di coloro che si dichiarano poco o per niente interessati alla politica locale, che vede molto interessato solo il 2% degli intervistati. Incoraggiante, però, il dato relativo all’intenzione di voto: il 64% dichiara infatti che andrà a votare alle elezioni di giugno, o che vi andrebbe se avesse l’età minima consentita per farlo.

Altro dato che fa riflettere è la scarsa partecipazione all’iniziative politiche pari all’84% e il 71% degli intervistati si sente poco o per niente rappresentato in quanto giovane nel proprio comune: per il 23% il motivo risiede nel disinteresse di chi amministra a proporre iniziative per i giovani, per il 14% le iniziative proposte non intercettano i loro interessi, per il 12% perché le iniziative che funzionano non arrivano dalle amministrazioni ma da altre realtà. L’occasione delle imminenti amministrative sono l’occasione per Cautha di proporre una serie di incontri con i candidati a sindaco di Cortona nella nuova sede di Camucia. Si comincia il 4 maggio con Verusca Castellani, per proseguire l’11 maggio con Andrea Vignini, il 18 maggio con Nicola Carini, il 25 maggio con Sara Baldetti per concludere l’1 giugno con Luciano Meoni. "Siamo convinti che partendo da questi numeri e da queste parole si possa costruire effettivamente una buona amministrazione, costruita dal basso e che sia espressione di democrazia, anche in virtù delle numerose adesioni e dei moltissimi interventi presenti nel report", conferma Flavio Barbaro, responsabile del progetto LPG. Nelle domeniche 5 maggio, 12 maggio e 19 maggio le iniziative proseguono con ospiti Lidia Pardini, coordinatrice della Rete dei giovani della Sinistra Europea, Jacopo Gasparetti, direttore di Fortune GenZ e portavoce della vicepresidente del Movimento 5 Stelle e governatrice della Sardegna, Lorenzo Allegrucci, membro dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale e assessore del comune di Montevarchi.

Laura Lucente