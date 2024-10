C’è la guerra, la reliquia non parte. La Verna: salta la missione dei frati a Gerusalemme

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Annullato il viaggio, in programma da ieri fino al prossimo 5 ottobre, per una delegazione toscana di dieci religiosi francescani - tra laici e frati - per portare una reliquia di San Francesco d’Assisi in Terra Santa. A bloccare la missione che avrebbe portato l’oggetto sacro da La Verna alle comunità cristiane di Gerusalemme e Betlemme, è la crisi bellica in Medio Oriente e i conseguenti voli aerei cancellati. “La guerra procede e ha comportato il blocco dei voli. La situazione sempre più difficile, per il momento rende impossibile realizzare il sogno di riportare San Francesco in Terra Santa dopo otto secoli”, spiega Padre Guido Fineschi, guardiano del Santuario della Verna commentando la notizia della mancata partenza.

“A ridosso della commemorazione degli 800 anni dalle stimmate ricevute da Francesco sul Monte della Verna, segno della straordinaria unione di Francesco con Cristo e della sua totale dedizione al Vangelo, avevamo organizzato un gemellaggio tra il monte degli Ulivi e la Verna, un modo per collegare il Romitorio della Stimmate e il Romitaggio dei Getsemani, due luoghi legati dalla passione di Gesù e dai tormenti di San Francesco” continua a spiegare padre Guido.

“Un gemellaggio che sarebbe avvenuto alla presenza del custode delle Terra Santa, Padre Francesco Patton, al momento bloccato in Italia per le stesse ragioni”. Un incontro “Durante il quale avremo portato la reliquia di San Francesco da La Verna, consistente in un lembo di stoffa intriso del sangue del Poverello stimmatizzato alla Verna nel settembre del 1224, custodita in un apposito reliquiario, in segno di scambio, e così avremmo potuto inviare un messaggio di pace. Ma per il momento non è stato possibile. Non appena lo sarà partiremo per realizzare il desiderio di portare un piccolo segno di speranza e fraternità”. Incerto, sempre per il blocco dei voli, anche il pellegrinaggio dei vescovi toscani previsto ad ottobre.

“Siamo consapevoli che la pace è ancora lontana dall’essere raggiunta, speriamo almeno in una riapertura dei voli per poter portare il nostro messaggio di pace fin là” continua padre Guido. La reliquia della Verna è stata già in diversi luoghi in Italia, dalla Sicilia alla Campania fino al Veneto, raggiungendo anche l’estero, fino in Egitto. Ad ottobre, in occasione della festa di San Francesco, la tappa prevista era appunto la Terra Santa. Ed invece, purtroppo, la guerra, i conflitti nella zona, hanno portato ad un rinvio forzato a data da destinarsi della missione. Ma intanto il prossimo 7 ottobre è stata organizzata una giornata di preghiera e digiuno “Per invocare la pace e la luce delle menti”.