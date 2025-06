Regionali, spunta il terzo incomodo. Del Ghingaro arruola Polcri e Carbini nella sfida di ottobre a Giani e Tomasi

In un incontro che ha visto protagonisti anche due importanti esponenti del nostro territorio, il presidente della Provincia e sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e Francesco Carbini delle Liste Civiche Sangiovannesi, è stato ufficializzato il manifesto politico del movimento civico regionale "L’Altra Toscana", che si presenta alle prossime elezioni regionali. La rete di amministratori e liste civiche, guidata dall’attuale sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, ha così lanciato una proposta autonoma e civica per il futuro della Regione. Polcri e Carbini potrebbero essere tra i candidati della lista che dovrebbe sfidare le coalizioni che sosterranno Eugenio Giani e Alessandro Tomasi.

"Questo non è solo un manifesto politico – ha detto Del Ghingaro – abbiamo deciso di usare un linguaggio diverso rispetto a chi fa politica parlando sopra la testa dei cittadini. Noi stiamo con i territori e con i bisogni reali delle persone. Ci siamo confrontati su grandi temi come sanità, sviluppo industriale e welfare, e abbiamo detto in maniera chiara che non intendiamo fare da stampella a nessuno degli schieramenti di partito. Siamo liberi e porteremo avanti la nostra idea di Toscana. Di fronte ai problemi che ci sono – ha aggiunto – questo è l’elemento di garanzia per i cittadini: siamo civici, indipendenti e liberi, e vogliamo dare concretezza alle scelte. Andremo avanti con lo stesso coraggio, determinazione e passione che ci ha visti uniti in questi anni".

L’incontro, molto partecipato, è stato moderato da Federico D’Anniballe (CambiAmo Ponsacco) e Anna Ravoni (già sindaca di Fiesole); amministratori, cittadini, rappresentanti delle civiche e movimenti locali si sono ritrovati per condividere una visione comune, chiedendo "l’urgenza di una svolta".

L’apertura della giornata è stata affidata proprio al presidente della Provincia Alessandro Polcri e a David Saisi, sindaco di Gallicano. Il manifesto è stato presentato da Francesco Carbini (Liste Civiche Sangiovannesi), Giovanni Bellosi (Scandicci Civica), Claudio Lucii (Vivi Poggibonsi), Mauro Vaiani (Civici di Prato) e Renzo Luchi (Cittadini per Fiesole).

Molti i temi in primo piano: la necessità di cambiare radicalmente la sanità territoriale pubblica, la tutela dei beni comuni, un’urbanistica condivisa per migliorare la qualità della vita nelle aree interne, il sostegno all’impresa diffusa e al lavoro dignitoso, l’innovazione sostenibile come motore di inclusione giovanile, la semplificazione amministrativa e la transizione ecologica. Non ultima la scuola, intesa come leva strategica di crescita, insieme alla necessità di una reale partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alla sicurezza sociale. Temi che verranno sviluppati nel prossimo manifesto programmatico, in fase di redazione. L’obiettivo dichiarato è arrivare pronti all’autunno, con una proposta chiara, autonoma e credibile, in grado di rappresentare un’alternativa forte ai poli tradizionali.

